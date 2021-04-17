В Липецке осудили за вымогательство бывшего полицейского и его сообщников

В Липецке вынесли приговор бывшему полицейскому и троим его сообщникам. У частников, в зависимости от роли, признали виновными в вымогательстве и грабеже – 163 и 161 статьи УК.

Само преступление произошло в сентябре 2019 года, жертвами стали пять человек, которых вымогатели заподозрили в распространении наркотиков. Согласно материалам дела, на тот момент еще действующий сотрудник полиции с сообщниками напали на группу людей в районе Тракторостроителей.

Вымогатели остановили автомобиль с потерпевшими, пригрозили подбросить наркотики и завести дело, для убедительности показали резиновую дубинку и наручники. Перепуганные люди отдали 120 000 рублей. Кроме этого из салона машины забрали портмоне с деньгами.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, бывший сотрудник полиции вину не признал, но его сообщники дали показания и активно сотрудничали со следствием. По итогу экс-полицейский получил 5 лет общего режима, его подельник – 4 года реального срока, еще двое по 4 и 3 года условно.