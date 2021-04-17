Из интерната под Липецком пропал 14-летний подросток

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области полиция и волонтеры ищут пропавшего 14-летнего подростка. Как сообщают волонтеры поиска пропавших детей, Иван Почугин ушел из специальной школы-интерната села Дмитрашевка Хлевенского района в эту субботу, 17 апреля.

Где сейчас находится мальчишка, неизвестно.

Приметы Ивана на вид 14-15 лет, рост 175 см., среднего телосложения. Был одет в черные спортивный костюм.

Просьба ко всем, кто видел подростка после исчезновения, знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция, 8 (4742) 37-88-77; 8-905-681-05-18 – волонтеры.