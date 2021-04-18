В течение двух дней жители Липецка останутся без холодной воды

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за проведения ремонтных работ АО «ЛГЭК» жители Липецка на несколько дней останутся без холодной воды. Как сообщила администрация города, 18 апреля с 10:00 до 20:00 под отключения попадут следующие адреса:

- ул. Механизаторов, 10, 10а, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21;

- ул. Ленина, 28.

В понедельник, 19 апреля, в этот же промежуток времени ограничения коснутся:

- ул. Интернациональная, 12а;

- частный сектор ул. Товарищеская№

- ул. Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ул. Водопьянова, 37, 39, 41 ул. Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10б, 10а, 12/1, 12/2, 8а, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24;

Подвоз воды - по заявкам потребителей.

Кроме того, из-за работы на изношенных сетях 19-го числа без электричества останутся потребители:

- с 9:00 до 17:00. ул. Фрунзе, 23, частный сектор: ул. Фрунзе, ул. 40 лет Советской Армии, ул. Скороходова, ул.Детская, 2,4,6,8,10,12,14.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Контакты АО «ЛГЭК:

- мобильное приложение личного кабинета клиента (вкладка «вопрос-ответ»);

- сайт www.lgek.ru: Населению - Направить обращение в АО «ЛГЭК»;

- электронная почта lgek@lgek.ru;

- Instagram @lgek_48, «ВКонтакте» lgekmedia