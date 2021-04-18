Житель Липецкой области трижды попался на пьяном вождении

Фото из архива "КП". Фото: Кирилл Мишин

Житель Ельца, лишенный водительских прав, попался на пьяном вождении. В отношении него повторно возбудили уголовное дело.

Как рассказали в региональном УМВД, 21 марта сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на улице Кротевича. За рулем находился 44-летний местный житель. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения: нарушение речи и неадекватность действий, поэтому предложили провести медосвидетельствование. Однако ельчанин не согласился. Тогда мужчину задержали и доставили в дежурную часть, где выяснилось, что в начале марта его уже арестовывали за аналогичный отказ. Было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). 12 апреля он вновь сел за руль пьяным и его остановили полицейские. Через два дня возбудили еще одно дело по такой же статье. Однако на мужчину это никак не подействовало и он в тот же день сел за руль пьяным. 16 апреля возбудили третье уголовное дело.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.