Жителя Липецкой области осудили за избиение главы поселения и угрозы следователю

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летнего жителя Добринского района осудили за применение насилия в отношении представителя власти и угрозу убийством следователю. Как сообщили в региональном СУ СКР, 7 июня 2019 года подсудимый ударил головой по лицу главу сельского поселения, который приехал проверить сообщение о выходе диких лис к населенному пункту. Удар последовал после того, как руководитель сделал мужчине замечание по поводу зарослей вокруг дома и потребовал от хозяина их убрать. Местный житель схватил главу за плечи, притянул к себе и ударом головой в лицо сбил с ног. При падении чиновник ударился затылком о землю и получил закрытую черепно-мозговую травму. Ее последствия эксперты расценили, как легкий вред здоровью.

О произошедшем глава поселения сообщил в следственные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Во время очной ставки 9 января 2020-го подозреваемый оказался недоволен тем, что его мать вызвали на допрос, и стал угрожать офицеру расправой. После нового эпизода уголовное дело передали из территориального отдела в аппарат следственного управления.

На стадии предварительного следствия вину мужчина не признал и даже выдвинул собственную версию. Однако доказательства опровергли его слова. В итоге суд приговорил жителя Добринского района к двум годам колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.