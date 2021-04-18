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Происшествия18 апреля 2021 11:33

В Липецке бывшего сотрудника Росреестра осудили из-за сделки на 13 млн рублей

Мужчину признали виновным в халатности
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Бывшего сотрудника территориального органа управления Росреестра по Липецкой области признали виновным в халатности, повлекшее причинение особо крупного ущерба (ч. 1 ст.293 УК РФ).

Следствие и суд установили, что ведущий специалист-эксперт отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения и земельных участков с нарушениями провел правовую экспертизу документов о переходе права собственности на нежилое помещение. Сотрудник не проверил подлинность бумаг и зарегистрировал сделку на 13 млн рублей. Ведь здание расположено в центре Липецка.

Как сообщили в региональном СУ СКР, во время расследования мужчина вину не признал. Однако силовики собрали достаточно доказательств, что позволило суду вынести обвинительный приговор. Сотруднику назначили 320 часов обязательных работ.

Криминал