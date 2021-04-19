В Липецке будут судить рецидивиста за кражу мусорного бака

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в октябре 2020 года липчанин похитил металлический мусорный контейнер, что стоял рядом с торговым центром в Левобережном районе. Бак принадлежал индивидуальному предпринимателю. Ущерб от злодеяния оценили в 5 100 рублей.

Контейнер массой 80 кг мужчина распилил и сдал в скупку металла. Полученные 700 рублей он потратил на личные нужды. Кстати, липчанин был ранее судим. Теперь ему грозит новый срок. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным актом направили в суд. Максимальное наказание по вмененной статье - до 2 лет тюрьмы.