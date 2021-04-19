МЧС предупреждает: в Липецкой области гроза, сильный ветер, град

На Липецкую область надвигается непогода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают липчан о непогоде. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в этот понедельник, 19 апреля, в ближайшие 1-3 часа и в течение ночи ожидается гроза.

Также в Липецкой области повышается вероятность возникновений чрезвычайных ситуаций. С 18.00 этого вечера до 18.00 среды, 21 апреля, ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Ночью от 1 до 6 градусов тепла. Небольшие, местами умеренные дожди. В светлое время суток сильные осадки. В отдельных районах град. Столбик термометра поднимется до +11 градусов.

Ветер восточной четверти 7-12 м/с. Возможны порывы до 20 м/с. Атмосферное давление ночью без существенных изменений, а днем будет падать и составит 747 мм рт.ст.