Во вторник 3 улицы Липецка останутся без света, 11 - без воды

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 20 апреля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроснабжения останутся жители улиц Ленина, 3; Детская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; проспекта Победы, 126, 128, 132.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Стаханова, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; Кривенкова, 3, 5, 7; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44; бульвар Шубина, 2-20, 2а, 2б, 5а, 8а, 9а, 12а; проспект 60 Лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47. Воду подвезут к домам№15 и №16 по бульвару Шубина.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Полярная, Сенная, Смоленская, Садовая, Зоологическая, переулок Рядовой. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", здесь подвоз воды организуют по заявкам жителей.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.