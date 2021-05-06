На площади Героев в Липецке отрепетировали Парад Победы

В этот четверг, 6 мая, в Липецке состоялась генеральная репетиция Парада Победы. Праздничный парад репетировали на площади Героев, где он и будет проходить в этом году 9 мая. На время мероприятий часть улицы Гагарина перекрыли.

По площади прошли маршем семь парадных «коробок», парадом командовал начальник штаба авиационного полка подполковник Юрий Воротягин. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, всего в репетиции приняли участие более 200 человек. В День Победы в параде будут участвовать составы 968-го авиационного полка, областного управления МЧС, МВД, ОМОН Росгвардии и ФСИН. Замкнет торжественное шествие военный оркестр управления Федеральной службы войск национальной гвардии.

Напомним, Парад 9 мая в Липецке начнется на площади Героев в 10.00. В парках и районах города пройдут памятные мероприятия, а завершится праздник серией фейерверков в разных частях города. Главный фейерверк прогремит в парке Победы.