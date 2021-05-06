На въезде в Липецк установили памятник Николаю Чудотворцу

В Липецке завершается установка памятника святителю Николаю Чудотворцу, который вызвал недоумение у депутатов из-за процедуры увековечения памяти. Открытие монумент приурочили ко Дню Победы. Сейчас рабочие заканчивают установку и уже в пятницу, 7 мая, памятник официально откроют.

Николая Чудотворца почитают, как помощника во всех благих делах и покровителя путешественников. В Липецке он выполнен в образе «Никола Можайский с мечом». Как сообщили в мэрии, липецкую скульптуру выполнили по всем канонам: в одной руке святителя меч, в другой – храм. На монументе выполнят две надписи: «Святитель Николай Мирликийский» и «Храни землю Липецкую!». Идея получила благословение Липецкой митрополии.