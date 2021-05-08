В Липецке студентка отдала мошенникам деньги за контрольные по русскому и литературе

Липчане продолжают попадаться на уловки мошенников, которые порой используют весьма необычный повод. На этот раз аферисты нажились на подготовке к экзаменам. В полицию заявила 25-летняя студентка. Девушка рассказала, что нашла в соцсети объявление об услугах в написании контрольных работ по русскому языку и литературе.

Сдать экзамены чужими руками предлагали за 5500 рублей. Не желая корпеть над контрольной, студентка списалась с администратором группы, отправила задание и перевела задаток 2000 рублей. Через несколько дней девушке перезвонили и сообщили, что контрольная готова и нужно доплатить оставшиеся 3500 рублей. Барышня перевела нужную сумму и стала ждать, когда ей пришлют выполненные задания. Контрольную в итоге так и не прислали трубку больше не взяли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК, злоумышленников ищут.

Еще одна 21-летняя барышня попала на интернет-аферу в Усманском районе. Девушка перешла по ссылке на заведомо сомнительный розыгрыш, для участия в котором нужно было переводить от 300 до 500 рублей. За два часа участия в розыгрыше жертва обмана перевела аферистам мелкими суммами 11 600 рублей. И отдала бы еще больше, просто деньги закончились. Последний раз «для гарантированного выигрыша» требовалось внести еще 5000 рублей, когда участница сказала, что денег больше нет, ее тут же заблокировали. Дело возбудили по той же статье – мошенничество в интернете.

Кроме этого продолжают наживаться «службы безопасности банков», которые за три дня под предлогом блокировки карт выманили у липчан 300 000 рублей. Полиция в очередной раз просит людей быть внимательней при операциях с деньгами, не сообщать никому банковские пароли и проверять поставщиков товаров и услуг, прежде чем вносить предоплату.