В Липецке поздравили с Днем Победы 100-летнего ветерана

Фото: пресс-служба администрации Липецка.

В Липецке ветерана Андрея Самсонова поздравили с Днем Победы. Накануне 9 Мая «Фронтовые бригады» устроили для него большой праздничный концерт. Как сообщает пресс-служба города, импровизированная сцена развернулась прямо во дворе дома Андрея Андреевича на улице Вермишева.

Для фронтовика, отпраздновавшего в декабре 100-летний юбилей, его родных и соседей звучали песни военных лет: «Поклонимся великим тем годам», «Катюша», «Из-за леса, из-за рощи», «Волховская застольная». Настроение создавал военный оркестр Липецкого авиацентра, артисты Дома Музыки: камерный хор, ансамбль народной песни «Зень».

- Если бы 76 лет назад вы не разбили бы фашистскую Германию, то не было бы сегодня ни нашей России, ни нашего прекрасного города Липецка, ни нас, ни наших детей. Наш советский народ смог совершить великий подвиг: остановить, а потом и разбить армию противника, - отметил председатель городского Совета ветеранов Виктор Долгих.

Фото: пресс-служба администрации Липецка.

СПРАВКА:

Связист Андрей Андреевич Самсонов прошел всю войну. В 1941-м из Брестской области с боями прорывался к своим, позже защищал Москву и Сталинград, охранял небо Белоруссии. Андрей Андреевич награжден медалью «За оборону Сталинграда», медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью Жукова и другими наградами.

После войны Самсонов продолжил службу в армии. В 1968-м демобилизовался в звании подполковника и переехал в Липецк. Почти 20 лет он успешно трудился в организациях города, а после выхода на заслуженный отдых стал сопровождать туристов по местам боевой славы, в 1991 году активно включился в работу Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.