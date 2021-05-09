9 Мая в Липецке: мальчишки учатся надевать противогаз, а девочки собирают букет для ветерана

В День Победы юным липчанам показали, как жили их прабабушки и прадедушки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке празднуют 9 мая. С самого утра в городе проходят мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площади Героев липчане возложили цветы к Вечному огню. Затем там прошел торжественный парад, в котором участвовали военнослужащие 968-го исследовательско-инструкторского смешанного авиационного полка, представители ГУ МЧС по Липецкой области, регионального УМВД России, областной Росгвардии и УФСИН.

День Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В полдень в парке Победы заработали интерактивные площадки в антураже жизни в СССР. Гости смогли в полной мере окунуться в быт 20 века. Особенно путешествие в прошлое понравилось детям.

Юных липчан впечатлила печатная машинка - дети с интересом нажимали на кнопки. Ребята пробовали писать свои имена пером и чернилами, фотографировались с гармошкой, учились надевать противогаз.

9 мая в парке Победы заработали интерактивные площадки в антураже жизни в СССР Фото: Юлия КЛЮЕВА

День Победы 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День Победы липецкие библиотеки представили книги о войне Фото: Юлия КЛЮЕВА

Для гостей организовали несколько мастер-классов - желающие собственными руками сотворили из бумаги букет для ветерана, а также георгиевские ленточки. Городские библиотеки представили книги, в которых рассказывалось о подвиге наших предков. Ребята отжимались, прыгали в длину с места, учились играть в городки. Мелками на асфальте малыши рисовали Победу, а из проигрывателей виниловых пластинок звучали военные песни.

9 мая в парке Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

9 мая в парке Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

9 мая в парке Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в 18.00 в парках города начнутся концерты: в Нижнем, Металлургов, Победы, "Свободный Сокол". Липчан также ждут у Городского дворца культуры, ДК "Матыра", "Рудничный", "Шахтинский", "Луч". А в 21.55 небо над Липецком озарят залпы салютов.

9 мая в парке Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА