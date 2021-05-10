Торжественный митинг в честь Дня Великой Победы провели новолипчане

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У мемориала воинам-металлургам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади И.В. Франценюка собрались ветераны, труженики тыла, руководители и работники НЛМК.

Герои-победители вспомнили свое первое победное 9 мая. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, участники митинга возложили цветы к мемориалу. Сотни живых цветов легли к подножию стелы «Слеза», а сотни шаров взмыли в небо.

Со словами благодарности и поздравлений к собравшимся обратились управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова, депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко, мэр Липецка Евгения Уваркина, депутат Липецкого городского совета Василий Литовкин, председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.

«9 мая - особенный день для нашей страны, когда мы вспоминаем всех, кто ковал победу. Тех, кто эвакуировал завод на восток, восстановил его там и производил сталь для страны и победы. Тех, кто остался и делал заграждения для фронта из подручных материалов. Тех, кто ушел добровольцем на войну – таких было две тысячи из заводчан, практически половина из них не вернулись. Ветераны уходят, их осталось очень мало. И наша основная задача - помнить их, рассказывать о них своим детям», - подчеркнула управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.

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Справка по мемориалу:

Памятный комплекс, центром которого стала стела в народе известная как «Слеза», построили в 1995 году в честь 50-летия Победы. «Металлические капли» на центральном монументе – символ слез скорби о погибших и слезы радости победы. В этом году Мемориал обновили. НЛМК направил на ремонт более 5 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.