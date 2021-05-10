МЧС предупреждает: в Липецке сильный северный ветер

Липчан предупреждают о сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 10 мая, спасатели предупреждают липчан о непогоде. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-2 часа в Липецке и области усилится северный ветер. Возможны порывы до 15-18 м/с. Стихия будет бушевать в течение дня, а также первой половины ночи 11 мая.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице, нужно скорее укрыться в подземных переходах, подъездах зданий. Не стоит становиться за остановками, рекламными щитами, у стен домов, а также под электропроводами. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся сетям.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".