Коммунальная авария в Липецке: 14 домов остались без воды

Из-за порыва липчане остались без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 10 мая, в Липецке произошла коммунальная авария. На улице Хорошавина рядом со школой №77 полилась вода. Мощные потоки воды, бьющие из-под бордюра, разливались по дороге.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", произошла утечка на водоводе диаметром 150 мм. Из-за этого с 12.30 до 20.00 пришлось отключить холодную воду по улицам Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Хорошавина, 13-16, 19, 23; Кривенкова, 17. Воду подвезут к дому №23 по улице Хорошавина. На месте уже работает бригада специалистов.

Напомним, что до 20.00 краны пересохнут по проспекту Победы , 51/1, 51/2. Там тоже случился порыв. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.