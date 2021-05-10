В Липецке и области клещи напали на 115 детей

К 6 мая в Липецкой области клещи напали на 325 человек. Из них 115 - дети. По данным регионального Роспотребнадзора, в 2020 году за аналогичный период клещи покусали 513 липчан, из них 228 детей.

Специалисты исследовали 272 клещей, которых доставили в лаборатории. 37 оказались инфицированы возбудителей клещевого боррелиоза. У 12 обнаружили гранулоцитарный анаплазмоз человека. Еще 2 были заражены моноцитарным эрлихиозом человека.

Чаще всего клещи нападали на липчан на приусадебных участках - 57,2% от общего числа. В 29.2% случаев присасывание произошло на природе. В 18% - в парках. В 4,3% - в садоводческих товариществах и на кладбищах.

Акарицидные обработки провели на площади 491,5 га. Напомним, что вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.