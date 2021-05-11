Ночью в Липецке вспыхнула квартира: есть пострадавшие

В Липецке в квартире пятиэтажки случился пожар Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью, 11 мая, в Липецке случился пожар. В пятиэтажке по улице Терешковой загорелась квартира. К дому №11/2 выехали 3 отделения пожарной охраны, служба пожаротушения и автолестница.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку квартиры, вещи и мебель на площади 45 кв.м. Есть пострадавшие. Причину пожара устанавливают специалисты.

Еще одно происшествие случилось в селе Тербуны Липецкой области. Там по улице Маяковского вспыхнул жилой кирпичный дом. С огнем боролись 2 пожарных отделения и 2 добровольца пожарной дружины. Они успели быстро справиться с огнем, поэтому он не перешел в другие комнаты. Пламя повредило только внутреннюю отделку кухни - около 16 кв.м. Пострадавших нет.