Под Липецком в ДТП с ВАЗ и "Нивой" погиб водитель

В воскресенье 9 мая в Липецкой области произошла серьезная авария. В Краснинском районе столкнулись ВАЗ-2114 и "Шевроле-Нива". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали 45-летняя автоледи второй машины и ее 52-летний пассажир. 31-летний водитель ВАЗа погиб на месте.

В тот же день в Добринском районе в кювет вылетел 34-летний водитель "Киа". Машина перевернулась. Три пассажира, в том числе 9-летний мальчик, получили травмы.

Накануне, 10 мая, в Усманском районе "Киа Рио" сбил трех пешеходов 16 и 20 лет. Медики оказали пострадавшим помощь и отпустили.

В Ельце столкнулись "Опель" и "Ровер". Пострадали 35-летняя женщина за рулем первой иномарки, 22-летний водитель второго автомобиля и его два пассажира.