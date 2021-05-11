За неделю ОРВИ заболели более 3000 человек в Липецкой области

На минувшей неделе с 3 по 9 мая ОРВИ выявили у 3 020 жителей Липецкой области. По данным регионального Роспотребнадзора, это на 26,6% меньше, чем на предыдущей неделе. А также ниже расчетного эпидемического порога на 39,6%. Большинство заболевших дети - 71% от общего числа. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке за неделю ОРВИ подхватили 2 006 человек. В основном в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Преобладают вирусы парагриппа и бокавируса - 33%, риновирусы - 17% и другие.

Кстати, после майских праздников все классы городских школ вышли на очное обучение. Всего ОРВИ болеют 4,1% школьников - 2 392 ученика, а также 90 педагогов. Все школы и детские сады работают в обычном режиме.