В Грязях перекрыли мост: автомобилистам придется объезжать его через соседние села

В Грязях перекрыли мост Фото: принтскрин видео.

В этот вторник, 11 мая, в Грязях Липецкой области перекрыли мост. Утром местные жители уже начали выкладывать в соцсетях видео с места событий. На путепроводе, который проходит через железнодорожные пути, появились бетонные блоки.

Город разделили на 2 части. Перебраться с одной стороны на другую можно только по пешеходному переходу. Автомобилистам придется ездить через железнодорожные переезды в районе поселка Красная Дубрава и станции Грязи-Орловские, либо по дороге через станцию Байгора. В районе культиваторного завода и завода гидрооборудования пустили бесплатные автобусы - они курсируют до моста. Для спецтранспорта оставили служебный проезд. Ремонт переправы продлится до конца лета.

Напомним, что жителей Грязей взволновала новость о перекрытии моста. Несколько месяцев назад они забили тревогу - обращались в администрацию района, подписывали петиции, звонили в центр управления регионом. Липчане требовали, чтобы переезд для автомобилей организовали в черте города. Ведь ехать, к примеру, через Красную Дубраву - это лишние 25 км к основному расстоянию. Однако, схему объезда перекрытого моста за это время не изменили.