В центре Липецка камера сняла ворующую тюльпаны женщину

В Липецке на камеру попалась необычная воровка. Некая дама решила подарить себе букет цветов. Однако вместо цветочного магазина выбрала клумбу в центре города. Невозмутимо рвущую тюльпаны липчанку запечатлела камера наблюдения на площади Петра Великого.

На записи видно, как женщина, нагло средь бела дня срывает себе цветы в центре города. Вокруг ходят люди, играют дети, но мелкую воровку это нисколько не смущает. Кстати, по данным «Зеленхоза», который занимается озеленением Липецка, площадь городских цветников в этом году составляет 17 тысяч квадратных метров. Именно тюльпанов в Липецке около 75 000 – есть сорта «Стронг Лав», «Катинка» и «Спринг Грин».

Цветы радуют липчан каждую весну и украшают город. К сожалению не все способны оценить усилия по благоустройству и не лучше портящих остановки вандалов, воруют тюльпаны, а порой и целые деревья.