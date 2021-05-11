В Липецке у микрорайона "Елецкий" начали строить дорогу за 95 млн рублей

В Липецке в микрорайоне "Елецкий" начали строить новую дорогу. Она свяжет Елецкое шоссе и кольцевую развязку, расположенную в глубине района. Подрядчик, выигравший торги, приступил к работам в этот вторник, 11 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, общая площадь участка - 6 200 кв. метров. Ширина будущей проезжей части около 7 метров. Рабочие уже начали обустраивать основание дороги в районе Елецкого шоссе. Специалисты сделают укладку подстилающих слоев из песка и щебня. А затем появится выравнивающий слой, геосетка, чтобы покрытие стало более прочным.

Здесь также должны оборудовать пешеходные зоны, смонтировать сети наружного освещения, ливневки, дорожное ограждение. Работы должны выполнить до конца года. На строительство дороги из бюджета города выделили 95 млн рублей.