В Липецке классных руководителей обязали проверять соцсети учеников после трагедии в Казани

В школах Липецка усилят контроль за учениками Фото: Лия МУРАДЬЯН

По поручению мэра, после стрельбы в гимназии Казани, в Липецке усилят меры антитеррористической защищенности. Трагедия в казанской школе случилась утром 11 мая – 19-летний выпускник вошел с ружьем и самодельной гранатой, открыл огонь по детям и педагогам, а также подорвал устройство. По последней информации, в результате стрельбы и взрыва в школе №175 Казани погибли девять человек – две учительницы и семь детей. Больше 20 человек пострадали, из них 8 детей и подростков находятся в тяжелом состоянии.

В администрации области ранее сообщили, что в липецких школах усилят пропускной режим. По данным городского департамента образования, организации, которые занимаются охраной школ, уже обязали провести с сотрудниками дополнительный инструктаж.

Кроме этого, как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, классные руководители должны проводить мониторинг соцсетей. Известно, что казанский стрелок готовился к нападению заранее и вел об этом канал в мессенджере.

Теперь педагогам предстоит выявлять враждебность, недовольство и агрессию учеников, усилить профилактику и следить за активностью учеников в социальных сетях.