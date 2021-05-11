Под Липецком опасный рецидивист изнасиловал девушку

В Липецкой области взяли под стражу опасного рецидивиста-насильника. Преступление произошло 8 мая в Становлянском районе. По данным следствия, пьяный 52-летний мужчина напал на 29-летнюю девушку, которая зашла в гости. Гостья не смогла отбиться и стала звать на помощь. На крики прибежала соседка, которая и застала маньяка за изнасилованием.

После заявления, насильника задержали. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, дело возбудили по 131 статье УК – изнасилование. По данным правоохранительных органов, подозреваемый имеет ряд судимостей, включая особо тяжкие преступления против личности.

Расследование продолжается. На данном этапе негодяю грозит очередной срок максимум до 6 лет тюрьмы.