Мотоциклист пострадал в ДТП с внедорожником под Липецком

ДТП в Усмани Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За прошедшие сутки, 11 мая, на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали пять человек. Так вечером в на улице Орджоникидзе в Грязях столкнулись УАЗ с 36-летний водителем и 50-летний мотоциклист на «Сузуки». В результате ДТП мотоциклиста увезли в больницу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительной причиной стало нарушение очередности проезда.

Сторожевые Хутора Усманского района на улице Речной в 3 часа ночи вылетел с дороги в кювет и перевернулся 61-летний водитель «Киа». В ДТП пострадал 60-летний пассажир – он попал в больницу. Причиной стало несоответствие скорости условиям на дороге – это одна из самых распространенных причин.

В тот же вечер в Данкове на улице Мира столкнулись ВАЗ-2112 с 43-летним водителем и «Шевроле» с 44-летний мужчиной за рулем. В ВАЗе пострадали водитель и 15-летняя пассажирка, в иномарке – 52-летняя пассажирка. Всех увезли в больницу. Причина аварии – нарушение правил расположения на проезжей части.