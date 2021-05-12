Жителям Липецка для счастья нужно 137 000 рублей в месяц

Сколько денег нужно для счастья жителям Липецка и других городов, оценил сервис SuperJob. Исследование проходило с 14 апреля по 10 мая, за этот период опросили 2500 человек из 541 города в каждом федеральном округе. Опрос проводили среди экономически активных граждан старше 18 лет, у которых спрашивали, сколько денег им нужно в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Средняя цифра по стране – 173 000 рублей, именно россиянам нужно для счастья. Самые скромные запросы в Липецке, Оренбурге и Кирове. Жителям Липецка для счастья нужно 137 тысяч рублей. Причем мужчинам нужно больше денег, чем женщинам. Самые высокие запросы у жителей Москвы, которым надо 224 000 рублей в месяц.

Исходя из среднего показателя, мужчинам для счастья необходимо получать 192 000 в месяц, женщинам – 155 000 рублей. Денежный эквивалент счастья также зависит от возраста, самые смелые запросы у людей от 35 до 44 лет, самые скромные – у молодежи до 24 лет.