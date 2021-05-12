Липчане несут цветы в детский парк в память о погибших в школе Казани

Липецк скорбит вместе с Казанью Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк скорбит вместе с Татарстаном, в связи с трагедией в школе №175 Казани, где во время стрельбы и взрыва погибли 9 человек – семь школьников и две учительницы. После трагических событий, в Липецких школах усилили пропускной режим, а педагогов обязали следить за поведением учеников в соцсетях.

12 мая, в Татарстане объявлен Днем траура, вместе с жителями Казани скорбит и Липецк. С самого утра липчане несут цветы и лампады в Верхний парк, к памятнику детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 11.00 в парке в полной тишине прошла траурная акция. Пришли десятки липчан, а также руководители города области, включая мэра и губернатора. Люди разделяли скорбь, цветы и свечи возлагали без ежиного слова.

В течение всего дня жители Липецка продолжают идти к памятнику детям. Аналогичные траурные акции проходят в Ельце и других районах области.