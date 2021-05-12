В Липецке на перекрестке улиц Гагарина и Липовская продлили зеленый сигнал светофора

В эту среду, 12 мая, в Липецке на перекрестке улиц Гагарина и Липовская изменили режим работы светофора. Из-за перекрытия улицы Зегеля на Липовской начали образовываться заторы. Специалисты решили разгрузить улицу, увеличив продолжительность зеленого сигнала светофора. Зеленый свет, разрешающий выезд на Гагарина, будет гореть не 20, а 24 секунды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, режимы работы могут вновь изменить при необходимости. Сотрудники Центра организации дорожного движения продолжают мониторить обстановку на дорогах Липецка.

Напомним, что улицу Зегеля перекрыли в ночь с 26 на 27 апреля. Дорогу планируют обновить до конца июля. В настоящее время рабочие демонтируют плитку на тротуарах. Затем срежут асфальт на проезжей части.