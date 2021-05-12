Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 мая 2021 года: медики выписали 120 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 12 мая 2021 года - за сутки медики выписали еще 120 пациентов. С начала пандемии выздоровели 27 515 человек.

Как сообщили в региональном оперштабе, всего COVID-19 заболели 30 577 жителей региона. За минувшие сутки коронавирус выявили у 59 человек. В Липецке - 30 новых случаев. В Ельце - 8. В Липецком районе заразились 6 местных жителей. В Хлевенском районе - 5. В Воловском и Добровском районе диагноз подтвердился у 2 человек. В Долгоруковском, Елецком, Краснинском, Тербунском, Лебедянском и Чаплыгинском районах по 1 случаю.

На больничном находятся 2 374 липчан. Из них 284 пациента госпитализировали. У 2 090 человек болезнь протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома. Всего умерли 688 жителей Липецкой области.