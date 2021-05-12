В четверг в Липецке отключат свет и холодную воду

В четверг, 13 мая, в Липецке в некоторых домах отключат свет и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". С 9 утра до полудня без электроэнергии останутся жители дома №2б по улице Ибаррури. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Угловая, 26а; Плеханова, 59.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по проспекту Победы, 29, 47/а, 51а, 51/2, 51/3, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95; проезду Колхозный, 1; улице Депутатская, 80, 81.

На этот же период времени краны пересохнут по улице Папина, 1а, Шахматная, Алфавитная, Автодорожная, переулку Технологический, Бытовой, Ландшафтный, Малый.

Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.