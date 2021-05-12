Липчанин надеялся убедить следствие, что случайно нашел в квартире тело приятеля

В Липецке расследовали дело о кровавом убийстве на улице Жуковского, которое произошло 23 января. По данным следствия, 38-летний мужчина пришел в гости к 46-летнему приятелю. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

В ходе потасовки, гость напал на хозяина квартиры с ножом. Согласно выводам экспертов, нападавший нанес не менее пяти ударов ножом в грудную клетку. Когда хозяин помещения скончался, убийца наивно понадеялся уйти от наказания за тяжкое преступление. Он спрятал нож и сказал соседям, что зашел в гости и обнаружил приятеля мертвым.

Мужчину уличили во лжи, как только следственно-оперативная группа прибыла на место. После задержания, убийца во всем сознался. На допросе он рассказал, что спрятал нож у входной двери и подтвердил показания на месте.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, дело передают в суд, по части 1 статьи 105 УК РФ обвиняемому грозит до 15 лет.