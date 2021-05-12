В Липецке спасатели разбудили заснувшего под Петровским мостом мужчину

Необычный вызов поступил спасателям ГО и ЧС Липецка вечером 11 мая. Неравнодушные прохожие сообщили, что под Петровским мостом лежит мужчина, которому судя по всему плохо. На место сразу выехала дежурная смена.

По прибытию спасателей выяснилось, что гражданину скорее не плохо, а слишком хорошо. Очевидно липчанин бурно отмечал праздники, устал и решил вздремнуть у реки. Как сообщили в пресс-службе городского управления, спасатели привели отдыхающего в чувства, насколько это было возможно, а после передали скорой.

В целом после продолжительных майских каникул работы у спасателей было много. Только за 11 мая дважды приходилось вскрывать двери, в одном случая заперты оказались дети с котом. Во второй половине дня на территории санатория пришлось спиливать упавшее на электрощитовую дерево. А в конце дня у трехлетней девочки застрял в пластиковой игрушке палец и начал опухать. Дежурная смена освободила ребенка.