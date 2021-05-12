Выпускные в детсадах Липецка 2021: на праздник пустят только одного родителя от семьи

В этом году выпускные в детских садах состоятся Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Этой весной выпускной пройдет в 68 детских садах и 8 школах с дошкольными группами Липецка. Торжества запланированы с 20 по 30 мая. Выпускниками детсадов станут 6 300 детей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, при организации мероприятий будут соблюдать правила эпидбезопасности. На утренники пустят родителей ребятишек, но только одного взрослого от семьи. Такое ограничение ввели, чтобы в актовых залах соблюдали социальную дистанцию. Состоится ли традиционное торжество "Бал дошколят", пока неизвестно. Этот вопрос обсуждается.

Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса выпускные в детских садах так и не состоялись. Праздники должны были пройти после снятия ограничений, но этот период растянулся на долгий срок.