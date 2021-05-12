В четверг в Липецке небольшой дождь и до +22 градусов

В Липецке тепло, но дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 13 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами дожди. Температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла.

Днем повсеместно кратковременные осадки. Столбик термометра поднимется до +22 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В пятницу, 14 мая, дожди немного отступят. Ночью до 11 градусов выше ноля. В светлое время суток прогреется до +23 градусов. После обеда возможна гроза и сильный дождь. Затем, по прогнозам синоптиков, небо должно проясниться. Ветер юго-восточный 7-11 м/с. Возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.