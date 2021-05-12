В Липецке будут судить парня, который в пьяном состоянии насмерть сбил пешехода

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего парня. Его обвиняют в преступлении по п."а", ч.4 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения".

26 февраля этого года липчанин за рулем "Лифана" на улице Стаханова сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несчастный получил травмы несовместимые с жизнью - скончался на месте ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в момент аварии водитель был пьян и под наркотиками. Органы предварительного следствия провели ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и автотехническую. Установили обстоятельства преступления и собрали необходимые доказательства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Максимальное наказание по статье - до 12 лет лишения свободы.