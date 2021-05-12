В этом году в Липецке обновят 17 дворов

В Липецке начали обустраивать дворы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали преображать дворовые территории. Работы ведутся в рамках "Инициативного бюджетирования". То есть 6% от всей суммы вносят сами жители. Софинансирование - обязательное условие участия в программе. Также липчане участвуют в разработке планировки и дизайна двора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, одна такая площадка с резиновым покрытием уже появилась у дома №1 по улице Хренникова. Там установили навесы и тренажеры, спорткомплекс с турниками и брусьями, скамейки. Выложили пешеходную дорожку из плитки. Подрядчик зашел на участок около 2 недель назад. Здесь осталось навести порядок и завезти чернозем. С озеленением двора поможет управляющая компания.

Аналогичные работы скоро стартуют во дворах по улицам Московская, 43а и Кривенкова, 3. Всего в этом году в рамках программы обновят 17 липецких дворов. На это из городского и областного бюджетов выделили более 23 млн рублей. Преобразятся территории на улицах Центральная, Московская, Хренникова, Терешковой, Катукова, Папина, а также в Сселках и Дачном.