Под Липецком угонщики увезли чужую машину на эвакуаторе

Угонщики увезли машину на эвакуаторе Фото: Лия МУРАДЬЯН

Необычный угон раскрыли в Ельце. 10 мая в полицию обратился 26-летний автовладелец и сообщил о пропаже машины, которая исчезла ночью. Выехав на место происшествия, опросив очевидцев и собрав улики, полицейские восстановили картину произошедшего.

Как оказалось, в ту ночь несколько мужчин распивали алкоголь, изрядно выпив, приятели решили «наказать» потерпевшего, который по их мнению обидел их общую знакомую. В нетрезвых головах созрел «гениальный» план мести – угнать машину обидчика дамы.

Наиболее изобретательный собутыльник предложил вызвать эвакуатор. Подъехавшему водителю грузовика сказали, что машина их, просто ключи забыли. Водитель эвакуатора поверил на слово, отвез автомобиль на указанный адрес, выгрузил и уехал.

Хозяин машины заметил пропажу утром, когда собрался ехать на работу, но автомобиля во дворе не оказалась. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 158 УК – кража, с причинением значительного ущерба. Подозреваемых задержали, ими оказались 36-летний житель Ельца и 21-летний парень из Елецкого района. Оба сейчас под подпиской о невыезде.