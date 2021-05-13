Горожан удивил вой сирены в Липецке

В этот четверг, 13 мая, в разных районах города липчане услышали вой сирены. Некоторые даже не поняли, что это за звук, приняв его за сигналы скорой помощи или других машин экстренных служб. Многие удивились, ведь предупреждения о проверке систем оповещения не было.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, всему виной технический сбой. Он произошел в работе базовой станции оповещения населения о ЧС, которая расположена по улице Яна Берзина в Липецке. Специалисты уже устраняют проблему.

Напомним, что работу сирен в областном центре проверяют ежегодно. Последний раз - в начале марта. Обычно, сирены звучат несколько минут, а затем идет проверка каналов теле- и радиовещания.