Липчан приглашают поучаствовать в велопараде в начале лета

В начале лета по традиции в Липецке состоится велопарад. Он запланирован на 6 июня и пройдет по новому маршруту.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, велосипедисты выйдут на старт перед ОЦКНТиК. Далее проедут по улице Космонавтов, Вермишева, до кольца 9 микрорайона, свернут направо на Московскую, проследуют на Гагарина, а у площади Авиаторов повернут на Космонавтов и далее до первоначальной точки. Движение машин будут ограничивать поступательно на время движения колонны.

Напомним, что ограничений по возрасту для участников нет. Дети до 14 лет могут поехать только в сопровождении взрослых. На финише среди липчан разыграют памятные подарки с символикой велопарада. Более подробную информацию о мероприятии можно посмотреть в официальных группах события.