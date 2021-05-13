В пятницу 9 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 14 мая, в Липецке ожидается отключение воды и электроэнергии. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 3 часов дня свет погаснет в частном секторе садоводческих товариществ "Спутник" и "Горняк".

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улицы 300-летия Флота России. На этот же период времени краны пересохнут в селе Сселки по улицам Пушкина, Лесная, Советская. Воду также отключат в частном секторе по улицам Орловская, 4-й Пятилетки, Короленко и в переулке Антипова.

С 10 утра до 4 часов вечера воды не будет по улице Циолковского, 8/1, 8/2, 8/3, 6/4. Воду подвезут при необходимости - по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.