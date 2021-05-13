С начала мая в Липецке более 30 раз горела сухая трава и мусор

В Липецке горит сухостой Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 по 12 мая в Липецке 32 раза загоралась сухая трава и мусор. Чаще всего происшествия фиксировали в частном секторе и садоводческих товариществах.

По данным пресс-службы управления по делам ГО и ЧС, общая площадь сгоревшего сухостоя - 2,5 га. Из них 80% пожаров произошло в СНТ "Заря" и Сселках - по 1 га. В СНТ "Дачный" огонь охватил 50 кв.м. территории. Такой же пожар случился на улице Свободный Сокол.

При этом из-за дождей ситуация с возгораниями намного спокойнее, чем в аналогичный период 2020 года. Но с наступлением сухих дней все может резко поменяться. Поэтому липчан просят соблюдать противопожарый режим.

На днях представители регионального МЧС, полиции, городской администрации и управления Правобережным округом пошли в рейд. В садоводческих товариществах "Цементник", "Плехановское", ДНТ "Металлург-4" и в Сселках они зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности. С 9 липчанами побеседовали. Составили 1 протокол.