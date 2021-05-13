В пятницу в Липецке грозы и сильный ветер

В Липецке ожидаются майские грозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 14 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха от 7 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В светлое время суток в регионе местами кратковременный дождь. В некоторых районах возможна гроза. воздух прогреется до 23-28 градусов. Скорость ветра увеличится до 7-12 м/с. Синоптики предупреждают о порывах 16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт.ст.

В субботу, 15 мая, будет облачно. Ночью около 15 градусов выше ноля. Днем 20 градусов тепла. В этот день прогнозируют дожди и грозы. Ветер переменных направлений 9-11 м/с. Атмосферное давление без изменений - 747 мм рт.ст.