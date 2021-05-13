Липчане приняли за НЛО спутники Илона Маска

Липчане заметили над городом странные летающие объекты Фото: принтскрин видео.

В небе над Липецком вновь заметили необычные летающие объекты. На днях липчанка Татьяна увидела над районом ЛТЗ яркие огни. Из было довольно много. Объекты летели в один ряд. Девушка призналась, что никогда раньше не видела такого, поэтому сняла происходящее на телефон.

Аналогичную картину наблюдали этой ночью, 13 мая, жители Ельца. В соцсетях они делились увиденным.

- Вчера штук 60 фонарей пролетело на одинаковом расстоянии друг от друга, - написал Данил.

- Угу тоже видел. Строго с запада на восток, группа в небе друг за другом, - поддержал комментаторов Владимир.

Тут же посыпались предположения, что это может быть. Одни шутили, мол, началась эвакуация и кто-то покидает Землю. Другие призывали земляков успокоиться, ведь сбить вражеские объекты в домашних условиях не получится, и без подкрепления не обойтись. Традиционных шуточек про НЛО оказалось не так много.

Кстати, в группе "AstroAlert | Наблюдательная астрономия" еще 11 мая предупредили о подобном явлении. По словам специалистов, в небе пролетели 60 спутников Starlink. Их можно было увидеть не только в Липецкой области, но и в Москве, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове и ближайших к ним регионах.

- Так как запуск произошел 2 недели назад, то группа спутников будет выглядеть не как плотная цепочка летящих друг за другом спутников по небу: 50 спутников за 7 минут по одной траектории пройдут точку кульминации над южной частью неба, - пояснили в "AstroAlert | Наблюдательная астрономия".