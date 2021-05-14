Сбер занял 1 место среди российских компаний по версии журнала Forbes

В него включены компании из 61 страны, которые были оценены по четырём показателям: продажи, доходы, активы и рыночная стоимость.

Сбербанк занял 51 место в общем списке Global 2000 и 1 место среди российских компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году Сбер занимал 402 место в общем рейтинге и 6 место среди российских компаний. Более подробно с рейтингом можно ознакомиться по ссылке: https://www.forbes.com/lists/global2000/

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Пандемия коронавируса, связанные с ней изменения в потребительском поведении, падение цен на нефть поставили под угрозу развитие целых секторов российской экономики. В 2020 году Сберу, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям, принимая при этом самое активное участие в государственных антикризисных мероприятиях. Тем не менее высокий уровень развития собственных цифровых продуктов и сервисов позволил Сберу не просто быстро и безопасно помочь населению и бизнесу, но и нарастить бизнес-показатели в период пандемии. Кредитный портфель Сбера за 2020 год вырос на 15%, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%.

В 2020 году мы также завершили технологическую трансформацию и сегодня развиваем экосистему, в которую, помимо банковских услуг, входят электронная коммерция, телемедицина, управление благосостоянием, страхование, развлечения, доставка еды, такси и многое другое. Число розничных клиентов Сбера сейчас превышает 100 млн человек, а корпоративных — более 2,8 млн.

Благодаря восстановлению бизнеса и потребительской активности, развитию наших цифровых услуг и крупномасштабной программе по сокращению расходов, Сбер также смог создать здоровую базу собственного капитала. Это позволило нам одним из первых российских финансовых институтов возобновить дивидендные выплаты. В прошлом году нам удалось выплатить крупнейшие в нашей истории и рекордные для российского рынка дивиденды в размере 422 млрд рублей, половина которых была направлена в российский бюджет. Недавно на годовом общем собрании акционеров была одобрена выплата дивидендов в аналогичном размере в 2021 году.»