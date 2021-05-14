Липецк – в топе рейтинга «Открытия» по кредитованию предпринимателей

Основные принципы в работе с предпринимателями - комплексный и гибкий подход.

Кроме Липецка, в число пятерки регионов-лидеров по кредитованию предпринимателей вошли: Ярославль, Воронеж, Тверь и Тула.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - один из самых быстро растущих игроков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Банк стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность.

Основные принципы в работе с предпринимателями - комплексный и гибкий подход, индивидуальная модель обслуживания, предоставление широкого спектра высококачественных услуг, использование передовых технологий, высокая скорость принятия решений, глубокая клиентская аналитика для понимания потребностей клиента, а также удобная удаленная модель обслуживания.

Есть у банка и собственные наработки, которые могут быть интересны предпринимателям - программа «Open Academy», предоставляющая бесплатный доступ к обучающим материалам о том, как правильно и грамотно вести бизнес.