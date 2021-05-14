Под Липецком пьяный водитель скутера попал под уголовную статью

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Жителя Ельца подозревают в совершении преступления по ст.264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в конце апреля автоинспекторы остановили скутер. От водителя несло алкоголем, язык заплетался. Оказалось, что в октябре 2020 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение - он отказался пройти медосвидетельствование. Срок наказания еще не истек - 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав на полтора-два года.

В региональном ГИБДД просят липчан сообщать о нетрезвых водителях и лихачах по телефону 02. Помните, что ваш звонок может сохранить чью-то жизнь.