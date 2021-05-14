В Липецке автобусы №33 и №33а вновь поедут через Петровский рынок

В Липецке автобусы №33 и №33А возвращают на Петровский рынок. Транспорт в прямом и обратном направлении проследует по схеме ".. - площадь Театральная - улица Фрунзе - Неделина - Петровский мост - далее". Как сообщили в пресс-службе городской администрации, об этом попросили сами липчане.

Из-за изменений в схеме указанных автобусов, скорректируют расписание и других маршрутов областного центра: №2, №12, №24, №24а, №33. Более подробную информацию о движении общественного транспорта горожане могут получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Время, когда автобусы отправляются от конечных остановок, можно посмотреть на официальных сайтах департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".