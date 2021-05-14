В Липецке перекроют часть улицы Семашко

В Липецке на улице Семашко временно ограничат движение. В эту пятницу, 14 мая, для транспорта перекроют участок дороги между домами №13 по Семашко и №44 по Липовской. Причина тому - ремонт теплосети.

По данным пресс-службы мэрии, специалисты ресурсоснабжающей организации должны завершить работу в максимально сжатые сроки. Предполагается, что движение на участке откроют в понедельник, 17 мая. А пока автомобилистам придется объезжать перекрытую дорогу через двор рядом с домом №44 по Липовской. Водителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации.

Напомним, что в областном центре изменилась схема движения автобусов №33 и №33а. Транспорт вновь будет ездить через Петровский рынок. Подробности здесь.